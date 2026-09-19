Москва19 сен Вести.Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев рассказал ИС "Вести" о борьбе с контрафактом в сфере народных промыслов.

Он указал на проблему распространения кустарных изделий, которые внешне похожи на традиционную хохломскую роспись, но не соответствуют технологии. Он привел в пример небольшие мастерские в Семенове.

В Семенове каждый третий дом имеет свои мастерские, где муж точит, супруга расписывает, но там не соблюдена технология хохломы, ведь золотом на хохломе не пишут. Золото — это волшебство, которое происходит в печах. И только таким способом может появиться настоящая золотая хохлома. Таких печей нигде нет, кроме самой фабрики заявил Яковлев

Еще один путь распространения подделок — импорт из других стран, добавил он.

Второе — подделки, ввозимые в нашу страну из различных других мест. Конечно, очень просто определить подлинную матрешку… Когда вы открываете до самой последней, самой маленькой матрешки, и видите красивое личико — это настоящее изделие. А когда вам рассказывают: "Что вы хотите от недорогого изделия…". У народно-художественных промыслах нет понятия ценообразования "дорогое" или "недорогое". Каждое изделие мастер пишет как для себя, он вкладывает свою душу подчеркнул министр

Он также указал на продажу товаров на маркетплейсах, отметив позитивный сдвиг на этом рынке.

Интернет — сложная история, но мы благодарны российским маркетплейсам, абсолютно всем. Собственники и руководство компаний настолько четко понимают, что такое народный художественный промысел и что нужно помогать в их защите. И, помимо этого, маркетплейсы хотят торговать оригинальной, подлинной продукцией и пошли навстречу по реестрам Минпромторга России. Сейчас ведется большая работа по очистке маркетплейсов от нелегальной продукции, а уже подлинные изделия народно-художественного промысла будут помечены специальным знаком, что это оригинальное изделия сообщил он

"Хохлома", по словам министра, один из самых узнаваемых брендов России в мире - промыслу, зародившемуся на территории Нижегородской области, уже более 360 лет. Чтобы сохранить подлинность изделий, ключевые предприятия отрасли объединили в единый бренд; в него вошли, в частности, Ковернинский и Семеновский заводы, заявил министр.