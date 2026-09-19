В Нижегородской области подали свыше 20 исков из-за подделок "Хохломы" Нижегородский министр Яковлев: более 20 исков поданы для защиты бренда "Хохлома"

Москва19 сен Вести.В Нижегородской области поданы свыше 20 судебных исков в связи с незаконным использованием наименования "Хохлома", семь исков уже выиграны, сообщил ИС "Вести" министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.

Он подчеркнул, что "Хохлома" — один из самых узнаваемых российских брендов в мире. Промыслу, зародившемуся в Нижегородской области, уже более 360 лет.

Сегодня для того, чтобы сохранить подлинность хохломы, чтобы не было размытия и неправомерного использования рисунков, мы объединили Ковернинский и Семеновский заводы в один бренд… Мы провели большую работу по защите авторского права и получению различных патентов на защиту названия… Мы подали уже более 20 исков в различные точки страны, 7 исков мы уже выиграли как правообладатели и будем вести самую большую в истории страны борьбу с контрафактом в народно-художественных промыслов заявил Яковлев

Он добавил, что исковая работа только начинается.

Товары бренда обладают сертификатами питания 0+ для детей. Краски и лаки делаются на предприятии самостоятельно мастерами.

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