Москва4 июлВести.Экосборы для 200 детей в нижегородском лагере досрочно завершены из-за проблем на трубопроводе горячего водоснабжения, пятеро школьников с недомоганием обратились ко врачу, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем канале MAX.
К сожалению, сборы для 200 ребят пришлось завершить досрочно из-за аварийно-восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения, проводимых на площадке проведения сборов... В последний день недомогание почувствовали несколько участников, пятеро были направлены к врачусказано в сообщении
По данным Пучкова, все дети находятся с родителями, госпитализированных нет.
Сейчас специалисты устанавливают возможные причины плохого самочувствия детей. При этом результаты анализы сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции отрицательные, нарушений нет, уточнил министр.