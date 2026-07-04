В Нижегородской области 200 детей досрочно отправили из лагеря по домам

В лагере в Нижегородской области несколько детей почувствовали недомогание В Нижегородской области 200 детей досрочно отправили из лагеря по домам

Москва4 июл Вести.Экосборы для 200 детей в нижегородском лагере досрочно завершены из-за проблем на трубопроводе горячего водоснабжения, пятеро школьников с недомоганием обратились ко врачу, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков в своем канале MAX.

К сожалению, сборы для 200 ребят пришлось завершить досрочно из-за аварийно-восстановительных работ на участке трубопровода горячего водоснабжения, проводимых на площадке проведения сборов... В последний день недомогание почувствовали несколько участников, пятеро были направлены к врачу сказано в сообщении

По данным Пучкова, все дети находятся с родителями, госпитализированных нет.

Сейчас специалисты устанавливают возможные причины плохого самочувствия детей. При этом результаты анализы сотрудников пищеблока на возможные возбудители инфекции отрицательные, нарушений нет, уточнил министр.