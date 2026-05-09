Пяти работникам в Заволжье понадобилась помощь после инцидента на производстве

Москва9 мая Вести.В городе Заволжье Нижегородской области произошел инцидент на производстве, в результате которого пять работников обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Гострудинспекция региона.

Инцидент произошел 8 мая.

Во время рабочего процесса визуальные контролеры почувствовали резкий химический запах газа, остановили производство и вышли на улицу – они почувствовали ухудшение самочувствия.

Пятерым работникам была оказана медицинская помощь, троих работников доставили в приемный покой говорится в Telegram-канале ведомства

Гострудинспекция устанавливает все подробности и причины произошедшего. В настоящее время организация ожидает медицинских документов на пострадавших сотрудников предприятия.