Четверо рабочих отравились сероводородом на канализационной станции в ЛНР

Москва20 мая Вести.В Луганске четверо рабочих пострадали в результате выброса сероводорода на канализационной станции. Об этом сообщает прокуратура республики.

При проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции в г. Луганске произошел выброс сероводорода. В результате вред здоровью причинен 4 работникам говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка в части соблюдения правил охраны труда и промбезопасности. При наличии нарушений будут приняты соответствующие меры.