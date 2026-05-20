Москва20 маяВести.В Луганске четверо рабочих пострадали в результате выброса сероводорода на канализационной станции. Об этом сообщает прокуратура республики.
При проведении ремонтных работ на канализационной насосной станции в г. Луганске произошел выброс сероводорода. В результате вред здоровью причинен 4 работникамговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка в части соблюдения правил охраны труда и промбезопасности. При наличии нарушений будут приняты соответствующие меры.