Москва15 маяВести.Двое сотрудников, пострадавших во время возгорания на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" АО "Транснефть - Урал" в Башкирии, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.
Отмечается, что состояние третьего пострадавшего удовлетворительное. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.
Двое пострадавших по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Третий пострадавший в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объемецитирует ТАСС пресс-службу
Во время очистки резервуара, выведенного из эксплуатации, от донных отложений произошло воспламенение газовоздушной смеси, а затем возгорание внутри обвалования. Работы выполняла подрядная организация, в результате происшествия пострадали трое ее сотрудников.
Специалисты продолжают поиски еще нескольких людей, которые в тот момент находились на объекте. По информации Ростехнадзора, разыскивают четырех сотрудников.