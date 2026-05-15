Москва15 мая Вести.Двое сотрудников, пострадавших во время возгорания на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино" АО "Транснефть - Урал" в Башкирии, до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Отмечается, что состояние третьего пострадавшего удовлетворительное. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Двое пострадавших по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Третий пострадавший в удовлетворительном состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объеме цитирует ТАСС пресс-службу

Во время очистки резервуара, выведенного из эксплуатации, от донных отложений произошло воспламенение газовоздушной смеси, а затем возгорание внутри обвалования. Работы выполняла подрядная организация, в результате происшествия пострадали трое ее сотрудников.

Специалисты продолжают поиски еще нескольких людей, которые в тот момент находились на объекте. По информации Ростехнадзора, разыскивают четырех сотрудников.