Круглова: 40% крафтовых производителей не были представлены на ярмарке в Москве Круглова рассказала о проблемах малого крафтового бизнеса в России

Москва29 авг Вести.Порядка 40% производителей крафтовых продуктов никак не представлены в столице России – их товары очень сложно найти в продаже или заказать доставку. Особенно если речь идет о скоропортящихся продуктах. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель фестиваля "Вкусы России" Анастасия Круглова.

По ее словам, предпринимателям данной отрасли не просто выйти на столичный рынок. Москвичам только раз в год представляется шанс узнать таких производителей, приехать и познакомиться с ними на ярмарках.

Это про малый крафтовый бизнес. 40% производителей никак не представлены вообще в Москве. То есть их не найти, это раз в году попробовать, узнать, приехать. Их нельзя даже заказать, к сожалению, потому что малый бизнес, если это какой-то скоропорт, то он просто к вам не приедет. А если это не скоропорт, то можно купить в каких-то сетях достаточно больших, не продуктовых, но те, которые доставляют отметила Круглова

С 13 по 23 августа на территории ВДНХ прошел главный гастрономический фестиваль, на котором были представлены продукты свыше, чем из 75 регионов, более 400 производителей и 5 тысяч товаров. Одной из целей оказалось услышать истории из первых уст, а именно рецепты и секреты производства.