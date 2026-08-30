В Минпромторге рассказали о введении в РФ госконтроля на стройматериалы

Абраменков: в РФ с 1 сентября будет введен госконтроль на стройматериалы В Минпромторге рассказали о введении в РФ госконтроля на стройматериалы

Москва30 авг Вести.В России с 1 сентября заработает госконтроль на некоторую промышленную продукцию, в том числе стройматериалы, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что рынок за пять лет почувствовал последствия отмены такой меры, и механизм возвращается по просьбе бизнеса.

Мы хотим создать ту систему, которая точно гарантирует потребителю, что он использует качественный строительный материал. И в случае несоответствия - отзывать его до того, как он на эту стройку попадает. Устранить же несоответствие должен будет производитель за свои средства сказал Абраменков

Он также отметил рост контрафакта по некоторым товарам. По его словам, некоторые недобросовестные производители сдают на сертификацию идеальный "золотой образец".

Подобная продукция полностью отвечает всем требованиям, однако в массовую продажу поступают уже некачественные товары.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают возможность внедрения национального режима при закупках гранитной, стекольной и керамической продукции государственными учреждениями, госкорпорациями, а также компаниями с государственным участием. В случае одобрения инициативы товары отечественного производства и продукция из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат приоритет в закупках для этих организаций.