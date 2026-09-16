Смертельный для собак вирус Ауески: что это, как обнаружить и есть ли лекарство

В вакцине для животных нашли вирус Ауески: что это такое и есть ли лекарство Смертельный для собак вирус Ауески: что это, как обнаружить и есть ли лекарство

Москва16 сен Вести.Россельхознадзор нашел в 20-й серии вакцины для животных "Мультикан-8" смертельный для собак вирус Ауески. Что это такое, как обнаружить вирус и есть ли лекарство, объясняется в материале ИС "Вести".

Согласно данным Россельхознадзора, болезнь Ауески - остро протекающая инфекционная болезнь, которая опасна для многих домашних животных и скота, включая кошек, собак, свиней и коз.

Для человека болезнь не представляет опасности. Ее возбудителем является ДНК-содержащий вирус. Инкубационный период составляет от 2 до 20 дней.

О болезни свидетельствуют зуд и расчесы в области головы и других частей тела животных, возбудимость или угнетение, слюнотечение, нарушение координации движений, мышечная дрожь, судороги, параличи.

Возбудитель может передаваться воздушно-капельным, алиментарным, контактным и внутриутробным путями, а также при случке и искусственном осеменении восприимчивых животных.

При появлении подозрений на Ауески владелец животного обязан в течение суток сообщить об этом ветеринару, содействовать специалистам госветслужбы в отборе проб биологического и патологического материала и их направлении в лабораторию, а также предоставить сведения о численности питомцев.

До получения результатов исследования на болезнь Ауески следует изолировать животное, прекратить убой, вывоз любых продуктов животного происхождения, вывоз кормов, инвентаря и иных материально-технических средств, а также организовать карантин для животного и обеспечить дезинфекцию в хозяйстве.

На сегодняшний день эффективного лечения болезни Ауески нет. У собак болезнь протекает слишком быстро, чтобы распознать вирус – от 2 до 4 дней. Некоторые ветеринарные клиники считают, что при обнаружении болезни специалист может предложить только симптоматическую помощь для облегчения страданий питомца, часто рекомендуется эвтаназия как гуманная мера.

В качестве профилактики вируса владельцам домашних животных рекомендуют соблюдать диетические меры: нужно полностью отказаться от сырого мяса, особенно свинины, обеспечить термическую обработку всех мясных продуктов и использовать только проверенные корма.

Также необходимо контролировать контакты с другими животными, следить за прогулками в лесу и предотвращать охоту на грызунов. Не стоит забывать и об общих мерах безопасности питомца, таких как регулярные осмотры у ветеринаров, соблюдение санитарных норм и вакцинацию от других инфекций.

Ранее сообщалось, что 20-ю серию вакцины "Мультикан-8" обязали изъять и уничтожить после смертей собак и кошек.