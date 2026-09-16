Москва16 сенВести.Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины для животных "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что вакцину проверил Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ").
ФГБУ "ВГНКИ" установило наличие в образцах серии №20 вакцины "Мультикан-8", отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауескиотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что прокуратура поручила провести проверку в отношении ООО "Ветбиохим" по факту массовой гибели домашних животных, которые принимали "Мультикан-8".
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор потребовал изъять из обращения и уничтожить "Мультикан-8" 20-й серии после жалоб россиян на гибель собак.