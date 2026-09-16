Россельхознадзор: смертельный для собак вирус нашли в вакцине "Мультикан-8"

Россельхознадзор: в вакцине "Мультикан-8" был смертельный для собак вирус Россельхознадзор: смертельный для собак вирус нашли в вакцине "Мультикан-8"

Москва16 сен Вести.Россельхознадзор выявил в 20-й серии вакцины для животных "Мультикан-8" смертельный для собак вирус болезни Ауески. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что вакцину проверил Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ").

ФГБУ "ВГНКИ" установило наличие в образцах серии №20 вакцины "Мультикан-8", отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что прокуратура поручила провести проверку в отношении ООО "Ветбиохим" по факту массовой гибели домашних животных, которые принимали "Мультикан-8".

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор потребовал изъять из обращения и уничтожить "Мультикан-8" 20-й серии после жалоб россиян на гибель собак.