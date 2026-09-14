Россельхознадзор получил обращение о гибели кошки после прививки "Мультифелом"

Россельхознадзор проверит вакцину "Мультифел" после обращения о гибели кошки Россельхознадзор получил обращение о гибели кошки после прививки "Мультифелом"

Москва14 сен Вести.В Россельхознадзор поступило обращение по факту гибели кошки после вакцинирования препаратом "Мультифел" компании "Ветбиохим", сообщает ТАСС.

По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек "Мультифел" в Россельхознадзор поступило одно обращение цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства

Там проинформировали, что в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении начато исследование образцов "Мультифела" на предмет безопасности, качества и эффективности.

Информация о возникновении нежелательной реакции на препарат также направлена производителю.

Ранее в ряде Telegram-каналах появились сообщения с жалобами владельцев на ухудшение самочувствия питомцев после прививки препаратом "Мультифел" компании "Ветбиохим".

Между тем руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев призвал не делать поспешных выводов о смертельной опасности "Мультифела" до получения официальных результатов экспертиз. Он рассказал, что в прошлом году всех кошек театра прививали именно этим препаратом, и никаких негативных последствий или побочных реакций не наблюдалось.