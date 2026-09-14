Москва14 сенВести.В Россельхознадзор поступило обращение по факту гибели кошки после вакцинирования препаратом "Мультифел" компании "Ветбиохим", сообщает ТАСС.
По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек "Мультифел" в Россельхознадзор поступило одно обращениецитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства
Там проинформировали, что в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении начато исследование образцов "Мультифела" на предмет безопасности, качества и эффективности.
Информация о возникновении нежелательной реакции на препарат также направлена производителю.
Ранее в ряде Telegram-каналах появились сообщения с жалобами владельцев на ухудшение самочувствия питомцев после прививки препаратом "Мультифел" компании "Ветбиохим".
Между тем руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев призвал не делать поспешных выводов о смертельной опасности "Мультифела" до получения официальных результатов экспертиз. Он рассказал, что в прошлом году всех кошек театра прививали именно этим препаратом, и никаких негативных последствий или побочных реакций не наблюдалось.