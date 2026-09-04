Дмитрий Куклачев: делать выводы о вакцине для кошек пока рано В Театре кошек прокомментировали сообщения о препарате "Мультифел"

Москва4 сен Вести.Руководитель Театра кошек Дмитрий Куклачев призвал не делать поспешных выводов о смертельной опасности отечественной вакцины для кошек "Мультифел" до получения официальных результатов экспертиз. Об этом он заявил в беседе с изданием "Абзац".

Дрессировщик отметил, что в прошлом году всех кошек театра прививали данным препаратом, и никаких негативных последствий или побочных реакций не наблюдалось. При этом Куклачев выразил соболезнования хозяевам пострадавших животных и напомнил, что применение любой вакцины сопряжено с минимальным риском для иммунитета.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения с жалобами владельцев на ухудшение самочувствия питомцев якобы после прививки препаратом "Мультифел" компании "Ветбиохим".