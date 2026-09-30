Почему нельзя кормить кошку со стола: объясняет ветеринар

"Ну что ей будет от кусочка колбасы?" Так думают многие владельцы, когда пушистый попрошайка смотрит на них жалобными глазами. Разбираемся вместе с ветеринаром Еленой Фроленко, почему человеческая еда опасна для кошки, какие продукты под запретом и что делать, если питомец их съел.

Кошка — не маленький человек

Человек всеяден, а кошка — строгий, или облигатный, хищник. Потребность в белке на килограмм массы тела у нее значительно выше, чем у человека. То же касается кальция и ряда других минералов.

Кошка ест Фото: Unsplash

Главные различия:

Кошка может полноценно питаться совсем без усвояемых углеводов, если в пище достаточно белка, жира, клетчатки и минералов. Человеку углеводы необходимы.

Кошка не способна сама вырабатывать витамин D, а человек может.

В слюне кошки нет фермента альфа-амилазы, с помощью которого у человека начинается расщепление углеводов уже во рту.

Организм кошки устроен под мясо. Все, что приготовлено по человеческой логике, для нее — чужеродная нагрузка. Поэтому питание со стола кошке не подходит в большинстве случаев. Елена Фроленко Ветеринарный врач-терапевт

Кошка Фото: Unsplash

Какие продукты особенно опасны

Есть продукты, которые кошке нельзя даже в малых количествах. Лук, чеснок, виноград и цитрусовые могут вызвать отравление, расстройства пищеварения, проблемы с почками, анемию и повреждение нервной системы.

Полный список запрещенного:

копчености;

острая, соленая и маринованная еда;

специи и приправы;

шоколад и другие сладости;

алкоголь;

кофе, чай, какао;

виноград, изюм;

авокадо;

лук и чеснок;

цитрусовые;

жирное мясо;

термически необработанная свинина и речная рыба.

Чем вредят постоянные угощения

Даже если в тарелке нет ничего из "черного списка", регулярная еда со стола ломает баланс питания.

Кошка Фото: Unsplash

Последствия бывают серьезными: расстройство пищеварения, нарушения работы почек и мочевыделительной системы, токсическое действие на нервную систему, проблемы с кроветворением. Причем вред копится постепенно, и владелец долго может ничего не замечать. Елена Фроленко Ветеринарный врач-терапевт

Почему кошка выпрашивает еду

Домашней кошке, особенно кастрированной или стерилизованной, доступно немного радостей. В природе у нее есть охота, совмещенная с игрой, поиск партнера, забота о потомстве. Дома почти все это исчезает, и главным источником удовольствия становится еда и общение с человеком.

Дикая кошка может охотиться до 12 раз в день и переключаться на новую добычу, не доев прежнюю. Так же охотно домашняя кошка будет просить еду со стола много раз за день.

"Выпрашивание не означает, что кошка голодна. Стоит ориентироваться не на ее поведение, а на вес", — объясняет ветеринар.

Кошка Фото: Unsplash

Признаки лишнего веса:

заметно увеличенный жировой мешочек между задними лапами;

плохо прощупываемые ребра.

Если эти признаки заметны, стоит обсудить с ветеринаром план снижения веса и прекратить подкормку со стола.

Можно ли иногда угощать кошку

Можно, если соблюдать правила:

Не давать ничего из списка запрещенных продуктов.

При сбалансированном основном рационе держать угощения в пределах 10% суточной калорийности.

Выбирать чистую высокобелковую пищу, например отварное мышечное мясо без соли и специй или субпродукты.

Чем заменить человеческую еду

Кроме мяса и субпродуктов, безопасны некоторые овощи. Они еще и добавляют клетчатку, а у домашних кошек часто бывают запоры. Подойдут тыква, морковь, кабачок, огурец, брокколи, цветная капуста и отварной картофель (обязательно отварной).

Кошка ест Фото: Unsplash

"Клетчатка — важная часть рациона домашней кошки. Овощи помогают и с пищеварением, и с тягой к “вкусному", — отмечает Елена Фроленко.

Что делать, если кошка съела запретный продукт

Главное правило: не ждать, пока станет хуже. По словам Елены Фроленко, такие должны быть шаги:

Дать сорбент. Подойдет любой: "Энтеросгель", его ветеринарный аналог "Энтерозоо" или активированный уголь. Жидкие сорбенты обычно рассчитывают как 0,5–1 мл на килограмм веса, уголь — одна таблетка на 5 кг. Как можно скорее обратиться в ветклинику. Врач может вызвать рвоту специальными препаратами или, если нужно, промыть желудок под анестезией. Пройти диагностику. В зависимости от того, что съела кошка, врач составит план обследования. Например, анализы крови могут назначить через сутки или через трое суток после случившегося.

"Сорбент — это первая помощь, а не лечение. Он не заменяет визит к врачу", — подчеркивает Елена Фроленко.