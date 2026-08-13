Зоопсихолог Капустина: прогулка в коляске не станет стрессом для кошки

Зоопсихолог рассказала, опасно ли выгуливать кошку в коляске Зоопсихолог Капустина: прогулка в коляске не станет стрессом для кошки

Москва13 авг Вести.Поездка в коляске не обернется для кошки стрессом, однако предпочтительней для питомца будет обычная прогулка. Об этом NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

Она отметила, что лучше использовать шлейку.

Так питомец имеет возможность все обнюхать, поваляться на травке, поточить когти о дерево. Но, как вариант, просто подышать свежим воздухом и поглазеть по сторонам – неплохо поделилась эксперт

Она также отметила, что стресса не будет в том случае, если кошка будет привыкать к коляске постепенно, как к переноске.

Ранее ветеринар предупредил об опасности передержек домашних животных. Специалист рассказал, что они могут вызвать стресс из-за смены привычной обстановки.