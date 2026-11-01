Москва1 нояВести.Международная федерация кошек (WCF) официально признала существование трансильванской породы, которая была выведена в Румынии. Об этом сообщил телеканал Pro TV.
Трансильванская кошка обладает уникальным окрасом с белыми прядями шерсти снизу и черными сверху. Представители этой породы также отличаются дружелюбным характером.
В Румынии появилась первая румынская порода кошек, признанная Международной федерацией кошек. Это трансильванская кошка, порода, которая эволюционировала естественным образомговорится в публикации
Отмечается, что процесс сертификации румынской породы начали еще семь лет назад. Все это время специалисты трудились над определением ее характеристик. На данный момент в стране известно о существовании порядка 20 особей трансильванской кошки, однако, как считают ветеринары, их может быть гораздо больше.
Также сообщается, что на этой неделе трансильванской кошке впервые разрешили участвовать в международном конкурсе.