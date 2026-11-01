Москва1 ноя Вести.Международная федерация кошек (WCF) официально признала существование трансильванской породы, которая была выведена в Румынии. Об этом сообщил телеканал Pro TV.

Трансильванская кошка обладает уникальным окрасом с белыми прядями шерсти снизу и черными сверху. Представители этой породы также отличаются дружелюбным характером.

В Румынии появилась первая румынская порода кошек, признанная Международной федерацией кошек​​​. Это трансильванская кошка, порода, которая эволюционировала естественным образом говорится в публикации

Отмечается, что процесс сертификации румынской породы начали еще семь лет назад. Все это время специалисты трудились над определением ее характеристик. На данный момент в стране известно о существовании порядка 20 особей трансильванской кошки, однако, как считают ветеринары, их может быть гораздо больше.

Также сообщается, что на этой неделе трансильванской кошке впервые разрешили участвовать в международном конкурсе.