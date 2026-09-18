Новый вид диких кошек обнаружен впервые за 100 лет в Боливии

Зоологи впервые за столетие открыли новый вид диких кошек Новый вид диких кошек обнаружен впервые за 100 лет в Боливии

Москва18 сен Вести.Ученые впервые за более чем сто лет обнаружили в лесах Боливии новый вид диких кошек и назвали их тилькайо, пишет издание National Geographic.

Мелкие пятнистые дикие кошки, похожие на леопарда, обитают в горном регионе Юнгас в Боливии. Сначала ученые отнесли их к виду тигриных кошек Leopardus tigrinus.

Однако генетический анализ показал, что найденные в Боливии животные являются отдельным видом. Новый вид назвали Leopardus tilcayo.

Боливийские лесные тилькайо меньше средней домашней кошки, у них маленькая, сморщенная мордочка, короткие и круглые уши, длинные усы, пятнами животное напоминает леопарда.

Ранее последним открытым видом дикой кошки была пампасская кошка, открытая в 1923 году.