Новый род клопов был назван в честь певицы Тейлор Свифт СМИ: ученые назвали новые виды клопов в честь Тейлор Свифт

Москва11 сен Вести.Ученые Университета Калифорнии в Риверсайде дали названия новым видам древесных клопов в честь американской исполнительницы Тейлор Свифт.

Об этом пишет издание Variety со ссылкой на доклад исследователей.

По информации издания, в докладе описаны 12 новых видов насекомых. Один род клопов получил название Swiftiephylus, в который вошли четыре вида, названные в честь самой исполнительницы и ее альбомов: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus и Swiftiephylus poetorum.

Род получил название Swiftiephylus, которое сочетает в себе "Swiftie" — термин, обозначающий поклонников Тейлор Свифт, — и окончание -phylus — обычно используемое для этой группы насекомых сказано в тексте

Издание приводит слова исследовательницы Сары Шредер, которая также является поклонницей Тейлор Свифт. По ее словам, такое название клопам она решила дать из-за их внешнего вида.

Культовый образ Тейлор Свифт — это ее светлые волосы и красные губы. Эти насекомые имеют бледно-желтый окрас с красными вкраплениями … В статье я называю их "блондинами" приводит издание слова исследовательницы

Между тем, ранее сообщалось, что росту численности клопов могут способствовать увеличение количества международных поездок, популярность подержанной мебели и сокращение регулярных муниципальных услуг по борьбе с вредителями.

Также в июне телеканал CNN сообщил, что группа исследователей в рамках проекта Cassai Life Atlas обнаружила в Анголе105 видов насекомых и паукообразных.