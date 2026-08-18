Ученые нашли связь между выходом музыкальных альбомов и количеством ДТП в США Ученые связали рост числа жертв ДТП в США с выходом альбомов Свифт и Дрейка

Москва18 авг Вести.Водители в США в дни выхода альбомов американской поп-певицы Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка и других популярных исполнителей чаще попадали в аварии. Об этом сообщается в исследовании, которое было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Ученые предположили, что музыка могла отвлекать водителей: они больше времени уделяли смартфонам, развлекательным системам или самим композициям.

В этом перекрестном исследовании 233 809 случаев гибели людей в результате ДТП в США с 2017 по 2022 год скорректированное число случаев гибели в результате ДТП было значительно выше в дни выхода крупных музыкальных альбомов, чем за 10 дней до и после. Это составило относительное увеличение на 15,1%, когда ежедневный онлайн-стриминг музыки увеличился примерно на 43% говорится в материале

Ранее в округе Ориндж в штате Техас в аварию попал грузовик, перевозивший ульи с миллионами пчел. Агентство Associated Press уточняло, что 18-колесный автомобиль перевозил около 400 ульев.