Москва3 окт Вести.Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов обнаружило в Мексике ферму и завод, которые связаны с производством салата айсберг, ставшего причиной вспышки "взрывной диареи" в Соединенных Штатах. Об этом говорится в отчете ведомства.

Из проб, собранных в ходе выездных проверок в Мексике, две дали положительный результат на циклоспороз следует из размещенного на сайте FDA документа

Первый положительный образец был получен из резервуара для сточных вод на перерабатывающем заводе Taylor Farms de Mexico, а второй — из дренажной канавы на ферме, где выращивают салат айсберг.

Американские власти продолжают выяснять причины вспышки и работают над новыми мерами, направленными на предотвращение распространения оперативное реагирование на новые случаи циклоспороза.

Первые в США случаи заражения, вызванные употреблением в пищу салата айсберг, были зафиксированы в середине июня. Среди пострадавших — те, кто употреблял в пищу обработанный салат айсберг от компании Taylor Farms de Mexico. Этот продукт подавали в разных заведениях, включая американскую сеть мексиканского фастфуда Taco Bell.

Вспышка охватила 48 штатов, включая Вашингтон и Нью-Йорк. О завершении эпидемии власти Соединенных Штатов объявили 11 сентября.

Ранее Центр США по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) информировал, что из 19 883 зарегистрированных случаев циклоспороза 12 тысяч были связаны с произведенным в Мексике салатом айсберг. Свыше тысячи человек попали в больницы, в Мичигане зафиксировали два летальных исхода.

Циклоспороз, который также называют "взрывной диареей", вызывается паразитом, который передается через загрязненные овощи и фрукты. Как правило, заболевание не представляет угрозы для жизни и лечится антибиотиками.