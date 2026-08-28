Вспышку циклоспороза в 20 штатах США мог вызвать салат айсберг из Мексики

Салат айсберг из Мексики вызвал "взрывную диарею" в 20 штатах Америки Вспышку циклоспороза в 20 штатах США мог вызвать салат айсберг из Мексики

Москва28 авг Вести.Случаи вспышки заболевания, связанного с употреблением салата айсберг, произведенного в Мексике, отмечены уже в 20 американских штатах, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Так, отмечены 11458 случаев заболевания в 20 штатах, с 20 августа к списку добавились Джорджия, Теннесси и Техас.

Источником инфекции стал обработанный салат айсберг производства компании Taylor Farms de Mexico, который подавали в заведениях, включая сеть фастфуда Taco Bell.

Сотрудники CDC считают, что действительное количество заболевших может оказаться значительно больше официальных данных, а вспышка может распространиться на другие штаты, где пока не выявлены случаи так называемой "взрывной диареи".

Между тем в США отмечены более 17 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заболевания, еще 12 тыс. находятся на стадии проверки. Вспышка охватила 48 штатов, в том числе Вашингтон и Нью-Йорк. Более 900 человек госпитализированы.

О первых случаях заболевания, связанного с употреблением салата айсберг из Мексики, стало известно 14 июня. За это время зарегистрированы 495 госпитализаций и два летальных исхода в Мичигане. В 27 штатах США в связи с риском заражения циклоспорозом отозвали партию салата айсберг.

Циклоспороз, или "взрывную диарею", вызывает паразит, который передается через загрязненные свежие овощи и фрукты. Обычно заболевание не представляет угрозы для жизни и успешно лечится антибиотиками.