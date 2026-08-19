Число заразившихся "взрывной диареей" в США превысило 15 тыс. человек Число случаев заражения "взрывной диареей" в США превысило 15 тысяч

Москва19 авг Вести.Более 15,7 тысяч человек заразились циклоспорозом - "взрывной" диареи, которую вызывает паразит Cyclospora cayetanensis. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным ведомства, с начала мая в США зарегистрировано 15 716 подтвержденных случаев заражения инфекцией. Всего вспышка циклоспороза охватила 47 штатов. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Мичигане, где за неделю оно выросло на 11% и достигло 13 909.

Циклоспороз - это инфекция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Стандартный симптом - водянистая диарея, также спазмы в желудке, тошнота и рвота, анорексия, интоксикационный синдром (лихорадка, ломота в теле).

Ранее сообщалось, что "взрывная" диарея заставила часть жителей США отказаться от некоторых продуктов.