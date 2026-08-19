"Взрывная" диарея будет наблюдаться в США как минимум до осени

"Не отпустит до осени": ученые узнали, когда в США закончится "взрывная диарея" "Взрывная" диарея будет наблюдаться в США как минимум до осени

Москва19 авг Вести.Циклоспороз, симптомом которого является "взрывная" диарея, будет фиксироваться в США вплоть до осени. У зараженных людей признаки болезни могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев, рассказали РИА Новости в американском исследовательском университете Тафтса.

Центр по контролю и профилактике заболеваний отслеживает случаи заражения циклоспорозом в США с 1 мая по 31 августа каждый год​​​. Паразиту благоприятствует сочетание теплой погоды и наличия на полках магазинов импортных сезонных свежих продуктов рассказали в исследовательском учреждении, отвечая на вопрос о перспективах стабилизации эпидемиологической ситуации

В вузе пояснили, что циклоспороз — не быстротечная болезнь вроде норовируса или пищевого отравления, и может длиться "недели и даже месяцы".

Инкубационный период циклоспороза, по данным врачей, длится от четырех дней до двух недель. Отмечается, что от человека к человеку заболевание напрямую не передается, поскольку паразит после размножения в организме одного должен пробыть во внешней среде от недели до двух, чтобы стать заразным.

Циклоспоры - это микроскопические паразиты, которые при попадании в организм с загрязненными продуктами размножаются в клетках желудочно-кишечного тракта, нарушая его работу и вызывая сильную, затяжную диарею. Заражение обычно происходит при употреблении в пищу свежих продуктов, как ягоды, листовой салат или зелень, на которые попали паразиты пояснили в университете

Специалисты уточнили, что вспышки заболевания в Штатах фиксируются, когда на рынок США поступает продукция, произведенная за рубежом и загрязненная фекалиями на производственном этапе.

Ранее сообщалось, что число заразившихся "взрывной диареей" в США превысило 15 тыс. человек.