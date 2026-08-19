Москва19 авгВести.Циклоспороз, симптомом которого является "взрывная" диарея, будет фиксироваться в США вплоть до осени. У зараженных людей признаки болезни могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев, рассказали РИА Новости в американском исследовательском университете Тафтса.
Центр по контролю и профилактике заболеваний отслеживает случаи заражения циклоспорозом в США с 1 мая по 31 августа каждый год. Паразиту благоприятствует сочетание теплой погоды и наличия на полках магазинов импортных сезонных свежих продуктоврассказали в исследовательском учреждении, отвечая на вопрос о перспективах стабилизации эпидемиологической ситуации
В вузе пояснили, что циклоспороз — не быстротечная болезнь вроде норовируса или пищевого отравления, и может длиться "недели и даже месяцы".
Инкубационный период циклоспороза, по данным врачей, длится от четырех дней до двух недель. Отмечается, что от человека к человеку заболевание напрямую не передается, поскольку паразит после размножения в организме одного должен пробыть во внешней среде от недели до двух, чтобы стать заразным.
Циклоспоры - это микроскопические паразиты, которые при попадании в организм с загрязненными продуктами размножаются в клетках желудочно-кишечного тракта, нарушая его работу и вызывая сильную, затяжную диарею. Заражение обычно происходит при употреблении в пищу свежих продуктов, как ягоды, листовой салат или зелень, на которые попали паразитыпояснили в университете
Специалисты уточнили, что вспышки заболевания в Штатах фиксируются, когда на рынок США поступает продукция, произведенная за рубежом и загрязненная фекалиями на производственном этапе.
Ранее сообщалось, что число заразившихся "взрывной диареей" в США превысило 15 тыс. человек.