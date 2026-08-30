NBC: Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч попавшей в автокатастрофу женщине NBC: певица Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч женщине, попавшей в катастрофу

Москва30 авг Вести.Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала 50 тысяч долларов женщине, попавшей в автокатастрофу. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Тейлор Свифт пожертвовала 50 тысяч долларов, чтобы помочь матери из (штата – прим. ред.) Род-Айленд, которая получила серьезные травмы в результате автомобильной аварии говорится в публикации

По данным телеканала, американка Эшли Таунтон в июле попала в автокатастрофу. Женщина ехала по трассе I-95 в Хопкинтоне во время проливного дождя, когда увидела, как автомобиль, который ехал перед ней, потерял управление и вылетел с дороги. Она остановилась, чтобы оказать помощь находившимся в транспортном средстве подросткам, когда другая машина тоже потеряла управление и врезалась в Таунтон.

NBC отмечает, что женщина успела оттолкнуть другого человека в безопасное место, приняв весь удар на себя.

По словам мужа пострадавшей, она получила серьезные травмы, включая повреждения нескольких внутренних органов, и уже перенесла три операции.

Когда Эшли Таунтон узнала о пожертвовании Тейлор Свифт, она опубликовала в соцсетях пост, в котором написала, что "это было просто невероятно и очень трогательно".

Ранее стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление района Сьерра-Оэсте в Мадриде - одной из территорий, которые наиболее пострадали от лесных пожаров в конце июля.