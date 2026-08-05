Москва5 авгВести.Аргентинский футболист Лионель Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление района Сьерра-Оэсте в Мадриде - одной из территорий, наиболее пострадавших от лесных пожаров в конце июля. О пожертвовании во вторник сообщила глава Сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо.
Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление Сьерра-Оэсте Мадрида. Хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы надеются вскоре принять его, чтобы оказать ему заслуженные почестинаписала глава региона в соцсети X
Как уточнили региональные власти, представители окружения игрока обратились в Сообщество Мадрид, чтобы узнать об официальной процедуре направления помощи. В итоге взнос был сделан через платформу, созданную властями региона для приема пожертвований на восстановление пострадавших муниципалитетов.
Пожар, который стал одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия, затронул 27 тысяч гектаров на территории 17 муниципалитетов. Помимо серьезного ущерба природе, стихия вынудила эвакуировать и изолировать десятки тысяч жителей в ходе борьбы с огнем.
Автономное сообщество и провинция Мадрид включает в себя 179 муниципалитетов с административным центром в испанской столице. Население региона составляет более 6,5 млн человек.