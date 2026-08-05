Месси помог региону Испании, пострадавшему от лесных пожаров Месси пожертвовал 80 тысяч евро пострадавшему от пожаров региону Испании

Москва5 авг Вести.Аргентинский футболист Лионель Месси пожертвовал 80 тысяч евро на восстановление района Сьерра-Оэсте в Мадриде - одной из территорий, наиболее пострадавших от лесных пожаров в конце июля. О пожертвовании во вторник сообщила глава Сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо.

Лео Месси пожертвовал 80 000 евро на восстановление Сьерра-Оэсте Мадрида. Хочу поблагодарить его и сказать, что мадридцы надеются вскоре принять его, чтобы оказать ему заслуженные почести написала глава региона в соцсети X

Как уточнили региональные власти, представители окружения игрока обратились в Сообщество Мадрид, чтобы узнать об официальной процедуре направления помощи. В итоге взнос был сделан через платформу, созданную властями региона для приема пожертвований на восстановление пострадавших муниципалитетов.

Пожар, который стал одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия, затронул 27 тысяч гектаров на территории 17 муниципалитетов. Помимо серьезного ущерба природе, стихия вынудила эвакуировать и изолировать десятки тысяч жителей в ходе борьбы с огнем.

Автономное сообщество и провинция Мадрид включает в себя 179 муниципалитетов с административным центром в испанской столице. Население региона составляет более 6,5 млн человек.