В Калифорнии воры украли фуры с песком, думая, что внутри видеокарты Nvidia

Незадачливые грабители в Калифорнии вместо видеокарт украли 18 тонн песка В Калифорнии воры украли фуры с песком, думая, что внутри видеокарты Nvidia

Москва27 сен Вести.Неизвестные преступники в Калифорнии угнали со стоянки компании PlusAI два прицепа, на которых была изображена реклама фирмы и их партнера Nvidia. Вероятно, злоумышленники хотели заполучить дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, но им удалось завладеть лишь 18 тоннами песка. Об этом пишет Wired.

Журнал отмечает, что в США случаи краж дорогой техники или даже нападений на дальнобойщиков, перевозящих высокотехнологичную электронику для дата-центров, в последнее время участились.

Преступники, вероятно, увидели логотипы Nvidia на прицепах и решили поживиться ее продукцией. Однако PlusAI работает над созданием беспилотных грузовиков, а фуры загружает песком для имитации нагрузки. Логотип Nvidia попал на грузовик, так как между фирмами заключено партнерское соглашение.

Те, кто прицепил свои собственные кабины к трейлерам и уехал, могли бросить их после того, как увидели содержимое: в каждом трейлере было около 20 000 фунтов песка (около 9 тонн – Прим. ред.) говорится в публикации

Брошенные прицепы с песком полиция обнаружила в Ньюарке. Пока воры не задержаны, ведется расследование происшествия.

Ранее стало известно, что выручка и чистая прибыль самой дорогой компании в мире по итогам II квартала 2026 года выросли вдвое. Nvidia продемонстрировала результат в 96,2 млрд и 59,69 млрд долларов соответственно.