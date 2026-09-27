Москва27 сен Вести.Боливийцы веками знали о существовании кошек вида тилькайо. Благодаря случаю, ученые смогли впервые провести генетических анализ животного, выделить в отдельный вид.

Об этом заявил ИС "Вести" телеведущий, кандидат биологических наук Иван Затевахин.

В Южной Америке обитает несколько близкородственных видов кошек, известных как онциллы. Недавние исследования ученых выявили существенные различия между ними. Более того, как утверждает эксперт, к самому древнему представителю эволюционной ветви отнесли тилькайо.

Некий, назовем его крестьянин, в лесах Боливии нашел котика. Он подумал, что это бездомный котик, и его пожалел, взял к себе. Через какое-то время котик как-то не превращался в домашнего, воровал кур у него и у соседей, и вообще вел себя как дикий зверь. И он его отдал в приют, в приюте тоже смекнули, что он не похож на домашнюю кошку. Шерсть тилькайо взяла ученая, которая, встряхнув пробирки, сделала анализ генетический, и оказалось, что это отдельный вид тигровой кошки, не домашней, тигровой … В разных частях популяции анцилл, выделяют тигровых кошек, выделяют новые виды. Их раньше считали подвидами, а теперь видами. А тут открыли сразу не подвид, а вид, причем вот таким образом рассказал Затевахин

Ранее специалист объяснял, почему обезьяны не могут разговаривать. Затевахин также рассказал о пользе кротов, роющих землю на дачном участке.