Морской биолог: киты и коровы объединяются в отряд китопарнокопытных Морской биолог: киты не входят в отряд китообразных

Москва20 сен Вести.Долгое время китообразных и парнокопытных относили к разным отрядами класса млекопитающих. В современных реалиях удалось доказать их близкое эволюционное родство, заявила ИС "Вести" морской биолог, специалист по морским млекопитающим Анна Астафурова.

Это связано с интересной эволюционной историей китообразных, подчеркнула эксперт.

Можете называть детенышей китов - телятами, самцов - быками и самок - коровами вполне официально. Здесь нужно коснуться очень интересной эволюционной истории китообразных … Киты - вторичноводные, изначальной средой [их обитания] была суша. Предковые формы китов - наземные животные, они были парнокопытные. Раньше китообразные были самостоятельным отдельным отрядом, сейчас коровы, киты объединяются вместе в отряд китопарнокопытных сказала Астафурова



Самому старому киту в мире - 211 лет, сообщили в Минобрнауки РФ.

Собаки ряда древних пород обладают врожденным музыкальным слухом и могут подстраиваться под звучащую мелодию.

Этот дар достался им от их предков-волков, заявил ИС "Вести" доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, кандидат биологических наук Василий Алпатов.