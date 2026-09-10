Москва10 сен Вести.Нашествие божьих коровок зафиксировано на Алтае. Жители региона сообщают о большом количестве насекомых, которые роятся на стенах домов, а иногда залетают внутрь жилья. Это обычное для осени явление, рассказали в Алтайском заповеднике.

По словам специалистов, ежегодно с наступлением осени на Алтае и в других регионах Южной Сибири появляются скопления божьих коровок. На природе они обычно выбирают солнечные места либо собираются на стенах домов, проникая внутрь помещений в поисках укрытия для зимовки.

Мы сталкиваемся не с какой-то аномальной численностью некоего насекомого, а с его целенаправленной концентрацией в местах, по их "мнению", подходящих для зимовки, в которых мы по стечению обстоятельств как раз и живем пояснил доктор биологических наук Олег Костерин

Божья коровка, обитающая в Сибири, - Harmonia axyridis, является активным хищником, питается тлями и долгие годы использовалась в Восточной Азии и Южной Сибири как эффективное средство биологической борьбы с вредителями.

По словам экспертов, есть и некоторый вред от этих насекомых. Так, выделяемый большими скоплениями божьих коровок запах может вызывать аллергию. Также иногда они могут покусывать кожу человека.