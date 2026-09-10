Москва10 сен Вести.В республике Алтай зафиксировано резкое увеличение численности божьих коровок. По сети разлетелось видео, где насекомые буквально облепили окно одного из местных жителей. Такой резкий рост популяции объясняется наличием большой кормовой базы, считает зоолог, энтомолог Владимир Ефременко.

В беседе с изданием "Абзац" он пояснил, что лето в регионе выдалось холодным и дождливым, что привело к распространению тли, которой питаются божьи коровки.

Они хищники, питаются тлей. У них достаточно серьезные мандибулы, и, естественно, они кусаются. Это миф такой, что божья коровка питается пыльцой. Они как раз истребляют всякую мелочевку… пояснил Ефременко

Ранее в Алтайском заповеднике прокомментировали нашествие божьих коровок. Там предположили, что насекомые собираются в большие скопления на зимовку.