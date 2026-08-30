Москва30 авг Вести.У рыб обнаружено множество генов, схожих с человеческими, что позволяет моделировать заболевания, а также оценивать влияние препаратов с помощью ИИ. Об этом ИС "Вести" рассказала научный сотрудник лаборатории акустооптической спектроскопии НТЦ уникального приборостроения РАН, кандидат технических наук Анастасия Гурылева.

Она отметила, что гены рыб практически не изменились в процессе эволюции. Многие из них связаны с болезнями, что создает почву для моделирования заболеваний.

Оказалось, что у этих рыбок очень много генов, схожих с человеческими. Это значит, что в процессе эволюции они практически не изменились. И эти гены во многом связаны с болезнями. Это означает, что на этих рыбках можно моделировать, с одной стороны, болезни, а с другой стороны – апробировать новые терапии, лекарственные средства или какие-то воздействия заявила Гурылева

Она добавила, что исследования рыб проводятся с помощью ультразвука, а также искусственного интеллекта.

Мы можем, во-первых, в кадре эту рыбку отследить с помощью искусственного интеллекта, а потом на теле особи определить зону, которая относится к сердцу. И дальше, отслеживая частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма, также можем оценить эффект рассказала Гурылева

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