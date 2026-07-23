Москва23 июлВести.Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В четверг отмечается Всемирный день китов и дельфинов​​​.

Киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих, возраст самой старой особи гренландского кита – 211 лет

сообщили в пресс-службе ведомства

В XIX-XX веках киты были объектами китобойного промысла, наиболее крупные и старые особи были выбиты, их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных.

Китообразные при охоте на рыбу и кальмаров способны погружаться на большие глубины. Рекордсмен среди них – клюворыл, для этого вида зарегистрировано погружение на глубину 2992 метра и задержка дыхания на 222 минуты

рассказал старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко