Москва23 мая Вести.Собаки ряда древних пород обладают врожденным музыкальным слухом и могут подстраиваться под звучащую мелодию. Этот дар достался им от их предков-волков, заявил ИС "Вести" доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, доцент кафедры зоологии, экологии и охраны природы МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, кандидат биологических наук Василий Алпатов.

По его словам, такие собаки способны различать тональность и "подпевать" - выть под музыку, меняя высоту и реагируя на изменение мелодии. При этом эксперт подчеркнул, что с помощью одной лишь дрессировки добиться такого эффекта невозможно.

Это не только дрессировка, это действительно врожденные чувства. Причем это чувство досталось им от их диких предков, то есть от волков. У волков есть такая особенность, как коллективный вой. Когда в период бескормицы они сбиваются в стаи - взрослые, молодые - для того, чтобы добывать добычу, им нужно сплачивать коллектив рассказал Алпатов

Он отметил что, по данным исследователей, в частности такой способностью обладают самоеды. У более молодых пород, таких как шпицы и йоркширские терьеры, музыкальный слух будет редкостью.

То есть это такие породы, которые уже настолько далеко отклонились от волчьего архетипа, что волк, наверное, на них и не взглянет без слез считает Алпатов

Ранее исследователи из США провели эксперимент на восприятие музыки с самоедами и сиба-ину, которые генетически наиболее близки к волкам. Самоеды продемонстрировали отличную музыкальную чувствительность.

Зоолог заявил, что хомяк способен на эмоциональное заражение.