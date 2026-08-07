Москва7 авгВести.Донские ученые решили вывести птицу, которая несет исключительно белые яйца. Для этого проводится отбор перепелок по весу и скорости роста. На этой основе сформируют новое породное направление этой птицы. Об этом заявила ИС "Вести" заведующая учебным виварием Донского государственного технического университета Екатерина Лукбанова.
В случае с куриными яйцами белой скорлупой никого не удивить, но у перепелов это является редкой генетической аномалией.
Породный тип перепела … будет создан путем скрещивания пород английская черная, фараон и техасский перепел. Идея его создания возникла случайно. Наш сотрудник-биолог обнаружила особи породы английская черная, которые несли яйца с белой скорлупойсказала Лубанова
В ФНЦ Садоводства, в свою очередь, вывели морозостойкий сорт земляники "Новороссия".