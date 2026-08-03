Москва3 авг Вести.Ученые вырастили землянику, устойчивую к морозной погоде. Сорт назвали "Новороссия", рассказала ИС "Вести" ведущий научный сотрудник ФНЦ Садоводства Наталья Андронова.

Морозостойкую землянику выводили несколько лет, отметила селекционер.

Мы проводили обычную классическую селекцию. У нас была материнская форма - сорт "Восторг". Отцовская форма - смесь пыльцы и землестойких отборов. … Мы в 2018 году провели скрещивание. В 2019 году, мы высеяли семена. Они вступили в плодоношение. И уже по плодоношению мы выделили этот отбор. Потом уже мы каждый год следили за этим растением