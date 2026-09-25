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Семь котят манула попали в объектив фотоловушки в Республике Тыва

Семь котят манула попали в объектив фотоловушки в Туве Семь котят манула попали в объектив фотоловушки в Республике Тыва

Москва25 сен Вести.В Республике Тыва 7 котят манула попали в объектив фотоловушки, установленной для учета диких котов. Об этом рассказала директор Межрегиональной ассоциации "Ирбис" на 2-м Всероссийском форуме ответственного отношения к животным Дарья Петрова.

Отмечается, что все малыши появились на свет недавно.

Наши коллеги из Тувы сняли можно сказать рекордную для России численность котят манула – целых семь особей цитирует Петрову издание "Ведомости"

Для учета численности диких котов фотоловушки были установлены в Даурском и Хакасском заповедниках, Сайлюгемском нацпарке, Туве, Красноярском крае.

По словам директора ассоциации "Ирбис", манулы сталкиваются с большим количеством угроз: на них охотятся собаки, которые находятся на самовыгуле, а также охотники.