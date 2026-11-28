Врач-педиатр: фитопрепараты при ОРВИ могут вызывать аллергию у детей

Врач-педиатр предупредил о рисках использования фитопрепаратов при ОРВИ у детей Врач-педиатр: фитопрепараты при ОРВИ могут вызывать аллергию у детей

Москва28 ноя Вести.Фитопрепараты при ОРВИ у детей стоит назначать с большой осторожностью из-за повышенного риска аллергических реакций. Об этом сообщил ТАСС врач-педиатр, заведующий кабинетом вакцинопрофилактики СПбГПМУ, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Андрей Гоголев.

По его словам, эти лекарственные средства могут содержать растения, которые способны вызвать аллергию у ребенка.

Фитопрепараты с компонентами ромашки, полыни, календулы противопоказаны детям, чувствительным к пыльце сорных трав. Реакция бывает не только кожной или респираторной, также возможен зуд и отек губ и неба через несколько минут после чая отметил врач-педиатр

Он считает, что при ОРВИ обильное теплое питье – одна из самых эффективных мер поддержки. Например, травяной чай помогает увлажнять слизистые оболочки и компенсировать потерю жидкости при лихорадке. Однако важно понимать: что растительные компоненты не заменят средства для лечения вируса, добавил врач.

Ранее стало известно, как снизить риск заражения ОРВИ в семье.