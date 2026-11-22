Врач объяснила, кому может навредить привычка пить ледяную воду по утрам Врач Азизова рассказала о влиянии холодной воды натощак на сердце

Москва22 ноя Вести.Употребление ледяной воды после пробуждения может вызывать кратковременные изменения артериального давления и пульса. Об этом RT рассказала врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова.

По словам специалиста, холодная вода способна на время активировать вегетативную нервную систему, отвечающую за регуляцию сердечного ритма и тонуса сосудов. При этом уровень эффекта зависит от индивидуальных особенностей человека.

При этом Азизова предостерегла от сравнения этой реакции с опасным спазмом коронарных артерий, обеспечивающих кровоснабжение сердечной мышцы.

На сегодняшний день нет убедительных научных данных о том, что употребление ледяной воды натощак повышает риск инфаркта или инсульта у здоровых людей. Не доказано и то, что употребление холодной воды именно утром делает эту привычку более опасной сказала она

В то же время терапевт рекомендовала проявлять осторожность людям с ишемической болезнью сердца, неконтролируемой артериальной гипертензией и некоторыми нарушениями сердечного ритма, у которых реакция может быть более выраженной.

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