Сексолог Денисов-Мельников: одна из самых эрогенных зон у женщин — это уши

Названа одна из самых эрогенных зон у женщин Сексолог Денисов-Мельников: одна из самых эрогенных зон у женщин — это уши

Москва5 сен Вести.Одной из самых эрогенных зон у женщин являются уши, рассказал психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников. Он отметил в беседе с изданием "Абзац", что эта часть тела очень чувствительна как к физическим прикосновениям, так и к правильным словам.

Он назвал уши самой эрогенной зоной с психологической точки зрения.

"Помассировав" девушке как следует уши словами, можно добиться очень многого. Но и в плане физических ощущений у очень многих женщин уши – крайне эрогенное место. Причем работают и прикосновения, и дыхание, и поглаживания сказал Денисов-Мельников

Другой крайне восприимчивой областью традиционно считается шея, заметил сексолог. При этом Денисов-Мельников заметил, что женская сексуальность индивидуальна, а потому эрогенные точки могут располагаться по всему телу.

Женскую страсть убивают постоянные уступки ради сексуальных потребностей партнера, считает клинический и семейный психолог Ольга Савкина. По ее мнению, вернуть страсть в отношения можно, если перестать делать близость обязанностью и рутиной.