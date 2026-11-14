Сексолог Миллер: после измены отношения не могут остаться такими, как прежде

Сексолог рассказала, что случается с отношениями после измены Сексолог Миллер: после измены отношения не могут остаться такими, как прежде

Москва14 ноя Вести.Отношения после измены невозможно оставить прежними – они либо заканчиваются, либо трансформируются во что-то новое. Такое мнение выразила психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru.

По словам специалиста, к ней часто приходят клиенты с этой темой, а она им каждый раз говорит, что измена – это не "просто случилось", а про трещину, которая уже существовала в паре.

Миллер заявила, что после измены отношения уже не могут быть "как прежде". Сексолог заявила, что "как прежде" – это иллюзия.

Отношения либо умирают, либо трансформируются во что-то новое. Прощение — это не одолжение партнеру, это освобождение себя от груза обиды, но простить и забыть — разные вещи сказала специалист

Сексолог полагает, что если человек не готов к долгой работе над доверием, которая займет годы, то "лучше отпустить".

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