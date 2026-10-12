Полный игнор и помощь близких: психолог рассказала, как защититься от сталкера Психолог Миллер объяснила, как правильно реагировать на действия сталкера

Москва12 окт Вести.Главное правило при преследовании со стороны сталкера — один раз четко обозначить границу, после чего полностью разорвать любые контакты и игнорировать любые попытки привлечь внимание. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила психолог Александра Миллер.

Эксперт подчеркнула, что даже гнев или слезы воспринимаются сталкером как подтверждение собственной значимости и лишь стимулируют преследование. После прямого требования прекратить попытки связаться нужно сохранять абсолютное молчание, не вступая в споры или выяснение отношений, а также обязательно рассказать о происходящем близким ради личной безопасности.

Миллер добавила, что в ситуациях, когда преследователем оказывается бывший партнер, поведение нередко вызвано эмоциональной неспособностью принять факт расставания и навязчивым желанием доказать ошибку разрыва.