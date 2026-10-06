Психолог Абравитова: для борьбы с хамством необходимо использовать три приема

Психолог раскрыла приемы для борьбы с хамством Психолог Абравитова: для борьбы с хамством необходимо использовать три приема

Москва6 окт Вести.Уместные паузы, игнорирование провокаций и "я-послания" могут помочь в борьбе с хамством, рассказала "Абзацу" психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что агрессивный ответ в духе оппонента не сработает.

Прежде чем ответить на хамство, возьмите паузу. Это не про вашу слабость, а про стремление не отдать контроль над вашей реакцией. Как только хам ее получает, начинает управлять вами объяснила Абравитова

Эксперт добавила, что уверенные реплики и фраза "Я предпочту общаться взаимоуважительно" обезоружат агрессора, потому что в них кроется констатация границ.

Психолог выделила еще один метод под названием "я-послание" в сочетании с ответным вопросом. Прием рассчитан на то, чтобы хам задумался о своем поведении и мог успокоиться в моменте, уточнила Абравитова.

Если вы говорите: "Мне неприятно слышать то, что вы озвучиваете", вы даете собеседнику понять ваше состояние. Это снижает защитную реакцию агрессора уточнила эксперт

Она также подчеркнула, что главная задача любого человека, который столкнулся с хамством – не поставить агрессора на место, а защитить свое состояние.