Москва18 ноя Вести.Подбор комфортной формы собственного имени может помочь избавиться от неприязни к нему. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Примириться с именем иногда помогает поиск той формы, которая ощущается своей: полное имя, сокращение, домашний вариант. Можно попросить близких некоторое время называть вас именно так и посмотреть, меняется ли ощущение сказала эксперт

При этом Денисова-Мельникова подчеркнула, что человек не обязан всю жизнь учиться любить свое имя только потому, что его ему дали при рождении.

Говоря о причинах неприязни к собственному имени, психолог выделила детские травмирующие воспоминания, сложные отношения с родителями, а также неприятные ассоциации.