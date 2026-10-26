Психолог рассказала, как по пути на работу не впасть в апатию Психолог Денисова-Мельникова: отказ от рабочих чатов в пути спасет от апатии

Москва26 окт Вести.Предотвратить утреннюю апатию по пути на работу помогут отказ от проверки рабочих чатов и небольшое изменение маршрута. Такую позицию озвучила клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в комментарии изданию "Абзац".

Необязательно уже в метро читать рабочую почту и отвечать на сообщения. Иногда лучше включить музыку, аудиокнигу или дать мозгу немного побыть без задач сказала эксперт

Психолог также считает полезным вернуть себе ощущение выбора и хотя бы немного изменить маршрут. Денисова-Мельникова объяснила, что можно выйти немного пораньше и пройти часть пути пешком, а также подобрать менее загруженный маршрут.

Психолог отдельно указала на необходимость по возможности высыпаться.

Кроме того, по ее словам, можно придумать себе приятный ритуал для утра перед работой: подойдут хороший кофе, музыка, книга, прогулка пешком. Психолог уточнила, что задача заключается не в том, чтобы попытаться полюбить пробки или метро в час-пик, а в том, чтобы путь до работы стал менее раздражающим.

Ранее кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, когда человеку желательно отдыхать от коротких видео.