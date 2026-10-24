Москва24 октВести.Есть несколько признаков, по которым можно понять, что человеку нужен перерыв от коротких роликов. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
В беседе с RT она перечислила несколько признаков усталости от коротких видео.
Первый признак – вы берете телефон, чтобы посмотреть одно видео, а через полчаса обнаруживаете, что все еще листаете ленту, и не можете вспомнить, что именно смотрели. Время уходит незаметно, а ощущения, что вы отдохнули, нет. Второй признак – вы начинаете листать ленту в моменты, когда раньше обходились без телефона: в очереди, в транспорте, во время еды, перед сномсказала психолог
Среди признаков она указала также раздражительность и проблемы с концентрацией.
Ранее психолог Елизавета Гайдук посоветовала людям меньше следить за новостными ресурсами, чтобы снизить уровень стресса.