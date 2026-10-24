Эксперт рассказала, когда человеку желательно отдыхать от коротких видео Психолог Шпагина перечислила признаки усталости человека от коротких видео

Москва24 окт Вести.Есть несколько признаков, по которым можно понять, что человеку нужен перерыв от коротких роликов. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

В беседе с RT она перечислила несколько признаков усталости от коротких видео.

Первый признак – вы берете телефон, чтобы посмотреть одно видео, а через полчаса обнаруживаете, что все еще листаете ленту, и не можете вспомнить, что именно смотрели. Время уходит незаметно, а ощущения, что вы отдохнули, нет. Второй признак – вы начинаете листать ленту в моменты, когда раньше обходились без телефона: в очереди, в транспорте, во время еды, перед сном сказала психолог

Среди признаков она указала также раздражительность и проблемы с концентрацией.

Ранее психолог Елизавета Гайдук посоветовала людям меньше следить за новостными ресурсами, чтобы снизить уровень стресса.