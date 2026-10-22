Психолог объяснила, как снизить стресс от тревожных новостей Психолог Гайдук рекомендует ограничить время просмотра ленты новостей

Москва22 окт Вести.Чтобы снизить эмоциональное напряжение, рекомендуется уделять меньше времени просмотру новостных ресурсов. Об этом заявила NEWS.ru психолог Елизавета Гайдук.

По ее словам, регулярная проверка обновлений может довести человека до стресса даже при отсутствии реальной угрозы.

Если человек постоянно следит за новостями, проверяет обновления и мысленно возвращается к тревожным событиям, напряжение может сохраняться даже тогда, когда опасности рядом нет. Важную роль играет то, как человек потребляет информацию заявила специалист

Ранее невролог Панков сообщил, что забывчивость в молодом возрасте может быть признаком депрессии.