Врач назвал неочевидный признак депрессии в молодом возрасте Невролог Панков: забывчивость в молодом возрасте может быть признаком депрессии

Москва19 окт Вести.Память человека устроена так, что он естественным образом забывает часть информации. Однако при депрессии и тревожном расстройстве этот механизм нарушается. Стоит насторожиться, если это происходит в молодом возрасте. Об этом врач-невролог Максим Панков рассказал в интервью RT.

Депрессия и тревожное расстройство могут негативно влиять на процессы запоминания и хранения информации, из-за чего человек может становиться более забывчивым. Без своевременного лечения симптомы этих состояний, в том числе забывчивость, могут усиливаться пояснил Панков

Он добавил, что к симптомам депрессии также относятся подавленное настроение, повышенная утомляемость, снижение аппетита и нарушение сна. Накапливаясь, эти факторы могут существенно сказаться на повседневной жизни в негативном ключе.

Ранее клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова предупредила, что не стоит ходить по магазинам ради того, чтобы справиться с депрессией. Неудачная примерка одежды может лишь ухудшить настроение.