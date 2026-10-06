Психолог рассказала, как походы по магазинам могут усугубить депрессию Психолог Денисова-Мельникова: неудачные примерки вещей усиливают тревогу и стыд

Москва6 окт Вести.Частые походы по магазинам одежды и отсутствие подходящих размеров могут усугублять депрессивное состояние людей с избыточным весом, объяснила "Абзацу" клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, покупатели с большими размерами нередко воспринимают отсутствие подходящей одежды или неудачную примерку не как особенность размерной сетки, а как негативную оценку своего тела.

Для человека с большим размером одежды обычный поход по магазинам может оказаться эмоционально тяжелым. Особенно если привычный размер внезапно не подходит или его нет вообще. Психологически многие воспринимают это не как особенность размерной сетки, а как оценку собственного тела рассказала специалист

Денисова-Мельникова добавила, что такие ситуации могут усиливать стыд, недовольство собой и тревогу, а также провоцировать желание избегать магазинов. Особенно тяжело это может восприниматься людьми с уже сниженной самооценкой или выраженным недовольством своей внешностью.

Психолог посоветовала не придавать большого значения цифрам на бирках и ориентироваться прежде всего на собственные ощущения от одежды.

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