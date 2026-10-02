© Учёные нашли в голове у человека союзников, которые помогут сбросить лишний вес. Но надо знать, какие продукты есть., Globallookpress

Москва2 окт Вести.Люди, которые испытывают чрезмерную озабоченность из-за внешности и веса, могут не соразмерно оценивать собственную натуру. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-психиатр Василий Шуров.

Они зависят от массы тела, у них дисморфофобия - они неадекватно воспринимают себя в зеркале, считают, что у них избыточный вес. Некоторые назначают себе, имея один-два лишних килограмма, или наоборот - дефицит массы тела заявил он

Одна из пострадавших после уколов для похудения Мария рассказала о последствиях процедуры. Перед уколами препарата, купленного в интернете, она сделала УЗИ щитовидной железы и брюшной полости. А затем назначила себе "уколы красоты". В результате манипуляций у нее произошел сбой в работе ЖКТ и пришлось вызывать скорую помощь.

Поджелудочная железа была воспалена, были жуткие боли, рвота. Не могла принимать никакую еду. Конечно, я скинула на этом препарате, но как только началась отмена, килограммы вернулись обратно вспоминает она

Другая пострадавшая рассказала, что для похудения она принимала таблетки. И это привело к тому, что ее госпитализировали с камнями в почках.