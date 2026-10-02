Врач объяснила, почему не хочется есть после "уколов красоты" Врач рассказала об опасном эффекте "уколов красоты"

Москва2 окт Вести."Уколы красоты" угнетают функцию ЖКТ, рассказала ИС "Вести" эндокринолог Светлана Калинчинко.

Препарат снижает сокращение желудка. Это называется гастропарез - пища застаивается в желудке, и происходит интоксикация. Конечно же, человек не хочет есть объяснила она

Покупатели, пострадавшие после уколов препаратов для похудения, попадают в больницу с отравлением.

Мы встречаем пациентов, которые госпитализируются в центр острых отравлений. Они применяют большую дозу этих препаратов, увеличенную в 5-20 двадцать раз рассказала специалист-токсиколог департамента здравоохранения Москвы, ведущий научный сотрудник НИИ Склифосовского Анастасия Симонова

Ранее в Москве нелегальный косметолог получила 3 года лишения свободы за гибель клиентки.