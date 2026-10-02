Москва2 октВести."Уколы красоты" угнетают функцию ЖКТ, рассказала ИС "Вести" эндокринолог Светлана Калинчинко.
Препарат снижает сокращение желудка. Это называется гастропарез - пища застаивается в желудке, и происходит интоксикация. Конечно же, человек не хочет естьобъяснила она
Покупатели, пострадавшие после уколов препаратов для похудения, попадают в больницу с отравлением.
Мы встречаем пациентов, которые госпитализируются в центр острых отравлений. Они применяют большую дозу этих препаратов, увеличенную в 5-20 двадцать разрассказала специалист-токсиколог департамента здравоохранения Москвы, ведущий научный сотрудник НИИ Склифосовского Анастасия Симонова
Ранее в Москве нелегальный косметолог получила 3 года лишения свободы за гибель клиентки.