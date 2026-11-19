Психолог о шопоголизме: как распознать и преодолеть импульсивные покупки Профессор Кочетова: шопоголики - не транжиры, а гипертревожные люди

Москва19 ноя Вести.Импульсивные покупки, часто вызванные желанием получить дофамин и снять эмоциональное напряжение могут быть преодолены через осознанность, паузу перед покупкой и поиск альтернативных источников радости. О распространенном явлении, как шопоголизм рассказала ИС "Вести" заведующая кафедрой возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой Московского государственного психолого-педагогического университета, профессор, кандидат психологических наук Юлия Кочетова.

По ее словам, маркетплейсы сегодня – это настоящая ловушка для кошелька. Один клик и подбор по всем параметрам, рассрочка, кредит, скидки и быстрая доставка – отказаться от покупки практически нереально.

Смотря что называть шопоголизмом. Осознанный, неневротический шопинг - это очень приятный способ времяпрепровождения, и очень часто покупка — это легкий способ получения дофамина. Но есть один маленький важный момент, что не сама по себе уже приобретенная покупка дофамин нам сохраняет, а скорее предвкушение этой покупки, поэтому говорят - дофаминовая петля. Чаще всего шопоголики, совершающие импульсивные покупки, – это не транжиры, а люди, которые находятся в эмоциональном истощении, гипертревожные, и за счет этого они как будто бы сиюминутный контроль чувствуют в момент покупки, снижают тревогу за счет выработки дофамина и серотонина рассказала Кочетова

Психолог советует на момент желания покупки ответить себе на вопросы: что я сейчас чувствую? Какую я эмоцию испытываю? Скучно мне или тревожно, а может быть просто нечем заняться? Ответы на эти вопросы, по мнению психолога, должны помочь избежать импульсивных покупок.

Это на самом деле навык, который, в принципе, можно нарабатывать, но только в том случае, если человек осознанно заметил, что это разрушает его жизнь. Самая рабочая схема с импульсом, когда у нас с вами возникает вот этот яркий импульс здесь и сейчас. И если мы даем себе паузу, используя эффект отложенной покупки на 24 часа, мы даем возможность включиться так называемой префронтальной коре - лобной доле, которая позволяет нам саморегулироваться, контролировать, включать планирование, оценку ситуации советует Кочетова

Ранее врач-психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что общего между шопоголизмом и алкоголизмом.